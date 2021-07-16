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В России из-за дефицита машин могут свернуть программу льготного автокредитования

Минпромторг отозвал выделенные на это деньги. В ведомстве рассматривают целесообразность возобновления программы.

Как сообщает 16 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Министерство промышленности и торговли РФ не планирует возобновлять программу льготного автокредитования — как минимум в августе.

В рамках программы из бюджета компенсируется 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллионов рублей. В основном это ориентировано на модели АвтоВАЗа.

На эти цели Минпромторг выделил пять миллиардов рублей. Отбор банков на дополнительные средства прошел в мае. Планировалось, что таким образом будет простимулирована покупка в кредит 50 тысяч машин, однако новая выдача льготных автокредитов так и не началась.

Минпромторг в начале лета выделил лимиты финансирования для банков — участников программы. Однако в ведомстве сообщили, что в июне-июле она не запустится, так как рынок «и без того перегрет».

Как рассказали источники издания, между всеми участниками было достигнуто понимание, что программу возобновят в августе, но теперь Минпромторг сообщил об отзыве выделенных банкам лимитов финансирования.

В министерстве «Ъ» заявили, что сейчас там рассматривают целесообразность возобновления этой программы. На данный момент на рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, продажи превышают показатели доковидного 2019 года. Именно дефицит машин и «перегретый» рынок, по словам источников издания, тормозят принятие решения о новой выдаче льготных автокредитов.

Ранее «Фонтанка» писала, что по итогам июня, что по итогам июня 2021 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России составила 747,7 тысячи рублей. За полгода она выросла почти на 9 %.

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Комментарии (1)

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Делов-то и всего-то. Автопрому надо создать складской запас перед серьезным повышением цен в конце и начале следующего года.
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