В России из-за дефицита машин могут свернуть программу льготного автокредитования

Как сообщает 16 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Министерство промышленности и торговли РФ не планирует возобновлять программу льготного автокредитования — как минимум в августе.

В рамках программы из бюджета компенсируется 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллионов рублей. В основном это ориентировано на модели АвтоВАЗа.

На эти цели Минпромторг выделил пять миллиардов рублей. Отбор банков на дополнительные средства прошел в мае. Планировалось, что таким образом будет простимулирована покупка в кредит 50 тысяч машин, однако новая выдача льготных автокредитов так и не началась.