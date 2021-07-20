Как передаёт с места событий корреспондент «Фонтанки», на Кронверкском проспекте, неподалёку от станции метро «Горьковская», собралось несколько десятков человек. Они разместились на газоне перед мечетью, которая сегодня закрыта.
Ранее «Фонтанка» писала, что муфтий Равиль Панчеев попросил петербургских мусульман воздержаться от посещения мечетей на Курбан-байрам из-за коронавируса. «Есть вероятность заражения. В этом отношении Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Это как раз тот призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью и во избежание заражения своих близких оставаться дома», — заявил муфтий.
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Напомним, что в 2021 году Курбан-байрам начнётся 20 июля и будет длиться три дня. В Москве, Подмосковье и Петербурге из-за эпидемиологической обстановки намазы пройдут в онлайн-формате, мусульманам рекомендовали провести каноническую молитву в кругу семьи.