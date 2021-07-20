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Муфтий не убедил. Мусульмане пришли к Соборной мечети в Петербурге, несмотря на просьбы духовного лидера встречать праздник дома

В Петербурге мусульмане отмечают Курбан-байрам

Верующие всё-таки пришли к Соборной мечети утром 20 июля, несмотря на просьбы председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Равиля Панчеева отпраздновать Курбан-байрам дома из-за пандемии.

Как передаёт с места событий корреспондент «Фонтанки», на Кронверкском проспекте, неподалёку от станции метро «Горьковская», собралось несколько десятков человек. Они разместились на газоне перед мечетью, которая сегодня закрыта.

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Ранее «Фонтанка» писала, что муфтий Равиль Панчеев попросил петербургских мусульман воздержаться от посещения мечетей на Курбан-байрам из-за коронавируса. «Есть вероятность заражения. В этом отношении Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Это как раз тот призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью и во избежание заражения своих близких оставаться дома», — заявил муфтий.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напомним, что в 2021 году Курбан-байрам начнётся 20 июля и будет длиться три дня. В Москве, Подмосковье и Петербурге из-за эпидемиологической обстановки намазы пройдут в онлайн-формате, мусульманам рекомендовали провести каноническую молитву в кругу семьи.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
Газетёнка опять врет. Учитывая, что обычно в этот день тут собирается десятки тысяч человек, тут никого нет. И хочу добавить, что Муфтий в этот раз показал себя очень рассудительным человеком. В отличии от Гундяева, который не прекращает собирать толпы на разные Пасхи и прочие Крестное ходы.
265026611
Брехливая фонтанка!!! Уволь своего корреспондента, нет здесь ни одного человека!!!
Skazochny
без масок, без дистанции, какие то непонятные призывы, где опричники? ах да, эти то их порвут на тряпки...
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