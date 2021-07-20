Петербургское лето возвращается. Сегодня будет лучше, чем вчера

Во вторник, 20 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром в городе было +17 градусов, днём ожидается до +23.



Ветер в течение дня будет дуть западный с переходом на северо-западный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 64%.



Напомним, что накануне вечером жители Петербурга наблюдали гигантскую тучу, подарившую городу кроваво-алый закат.

