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«Вечер перед апокалипсисом». Гигантская туча подарила Петербургу кроваво-алый закат

Петербуржцы делятся в соцсетях снимками багровых облаков

Накрывшая Петербург туча попала в объективы тысяч человек вечером 19 июля. В центре внимания она оказалась благодаря отблескам заходящего солнца, которые окрасили небо в багровые тона.

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«Будто вечер перед апокалипсисом», — отметил пользователь Instagram Илья.

Синоптики не прогнозируют конец света, по крайней мере, в ближайшие дни. Этой ночью температура опустится до 17 градусов. Завтра днём столбики термометров поднимутся до 23 градусов со знаком плюс, вечером возможны грозы.

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Комментарии (2)

Alex000
Армагеддец не состоится?
Serj_
Круто!
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