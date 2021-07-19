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Лесной пожар подбирается к воинской части в Сертолово

Дым от лесного пожара не дает дышать жителям микрорайона в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Гектар тушат пожарные, военнослужащие, сотрудники лесничества.

Как рассказали 47news местные жители, с обеда 19 июля стойкий запах гари ощущается в лесу у микрорайона Сертолово-2. Дым поднимается высоко над деревьями.

«Горит примерно в 500–700 метрах от ближайших домов. Рядом воинская часть, ее территорию поливают постоянно, чтобы не загорелась. Дышать просто невозможно, уехали из города», — рассказал житель Сертолово Сергей.

47news.ru/

В экстренных службах сообщили, что сигнал о пожаре рядом с воинской частью получили в начале шестого вечера. По данным пресс-службы ЗВО, рядом с городом и частью тлеют торфяники на площади около гектара. В тушении, кроме сил МЧС, задействуют подразделения подведомственного Минобороны «Оборонлеса», военнослужащих и курсантов учебного центра.

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Комментарии (2)

Riptide
Там где-то поблизости в лесу бетонированные объекты с баньками стояли, штоле ?
Piter Russo
У них в части ни одной МДК-3, ПЗМ-2 или ТМК нет что ли - прорыть по периметру очага пожара противопожарную траншею?
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