Дым от лесного пожара не дает дышать жителям микрорайона в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Гектар тушат пожарные, военнослужащие, сотрудники лесничества.
Как рассказали 47news местные жители, с обеда 19 июля стойкий запах гари ощущается в лесу у микрорайона Сертолово-2. Дым поднимается высоко над деревьями.
«Горит примерно в 500–700 метрах от ближайших домов. Рядом воинская часть, ее территорию поливают постоянно, чтобы не загорелась. Дышать просто невозможно, уехали из города», — рассказал житель Сертолово Сергей.
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В экстренных службах сообщили, что сигнал о пожаре рядом с воинской частью получили в начале шестого вечера. По данным пресс-службы ЗВО, рядом с городом и частью тлеют торфяники на площади около гектара. В тушении, кроме сил МЧС, задействуют подразделения подведомственного Минобороны «Оборонлеса», военнослужащих и курсантов учебного центра.