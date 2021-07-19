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Главврач ковидной больницы рассказал о том, как изменился коронавирус и кто им теперь болеет

Новый штамм «дельта» заставил непривитых женщин болеть коронавирусом чаще. Их все реже мучают потеря обоняния и вкуса, зато напоминает о себе желудочно-кишечный тракт, поделился наблюдениями главный врач московской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.

«В самом начале мы имели дело с «уханьским штаммом», сегодня «дельта»-штамм коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов. Мы проанализировали больных, поступающих к нам: это преимущественно женщины, невакцинированные, старше 50 лет с подтвержденным ковидом, поступающие на 5-е сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2», — написал 19 июля Вечорко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вирус существенно помолодел, женщин стало болеть на 7% больше, а подтвержденный ковид обнаруживается на 26% чаще. Симптомы тоже изменились, как и течение заболевания.

«Оно стало более стремительным. Теперь от КТ 1 до КТ 4 может пройти всего лишь несколько дней. Что же касается симптомов, то сейчас мы чаще встречаем жалобы на желудочно-кишечный тракт, и реже наблюдаем потерю обоняния и вкуса у больных», — резюмировал врач.

Как писала «Фонтанка», в Роспотребнадзоре считают, что штамм коронавируса «дельта» втрое заразнее обычного китайского варианта.

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Комментарии (10)

266081655
Вирус изменился, а вакцина всё та же.... Эффективность всё та же 92%?
michailPotapov
На улице и в магазах бабок ходит тьма. Штамм Дельта - БРАКованый!
Suricata
А что даёт частое упоминание "непривитых"? Поднять патриотизм и бежать за уколом?)))
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