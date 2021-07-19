Главврач ковидной больницы рассказал о том, как изменился коронавирус и кто им теперь болеет

Новый штамм «дельта» заставил непривитых женщин болеть коронавирусом чаще. Их все реже мучают потеря обоняния и вкуса, зато напоминает о себе желудочно-кишечный тракт, поделился наблюдениями главный врач московской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.



«В самом начале мы имели дело с «уханьским штаммом», сегодня «дельта»-штамм коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов. Мы проанализировали больных, поступающих к нам: это преимущественно женщины, невакцинированные, старше 50 лет с подтвержденным ковидом, поступающие на 5-е сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2», — написал 19 июля Вечорко в своем Telegram-канале.

