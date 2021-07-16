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Роспотребнадзор: Штамм «дельта» в три раза заразнее

Штамм коронавируса «дельта» оказался втрое заразнее обычного

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оценил заразность индийского штамма COVID-19.

«Дельта-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать», — цитирует 16 июля Александра Горелова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора ранее уточнила, что индийский штамм проникает в Россию из США, Европы и с Мальдивских островов.

Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников, рассказал «Фонтанке» Игорь Иванов, начмед городской больницы Святого Георгия.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Не удивляюсь тому, что сейчас нам рассказывают чиновники. Надо же чем-то прикрыть провал вакцинации, неэффективность карантинных мер и рост заболеваемости, ещё и проведение массовых мероприятий, ПМЭФ, ЕВРО-2020, Алых парусов и пр. Вот и нашли оправдание - Индийский штамм - коварный и ужасный. Кто же мог предвидеть его появление в апреле, когда было заявлено о победе над вирусом и дарованы народу дополнительные выходные в мае?
Хауаю
Прямо как в рекламе стирального порошка.
Вы всё ещё заражаетесь обычным вирусом? Тогда мы идём к вам! Новый индийский в 3 раза эффективнее, его нужно в 3 раза меньше, чтобы стереть лишних человеков)
Агроном аэродрома
В три раза по отношению к чему? К прошлому, который так-же был "в три раза заранее"(с)? Или к изначальному?
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