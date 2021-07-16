Роспотребнадзор: Штамм «дельта» в три раза заразнее

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оценил заразность индийского штамма COVID-19.
«Дельта-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать», — цитирует 16 июля Александра Горелова ТАСС.
Глава Роспотребнадзора ранее уточнила, что индийский штамм проникает в Россию из США, Европы и с Мальдивских островов.
Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников, рассказал «Фонтанке» Игорь Иванов, начмед городской больницы Святого Георгия.