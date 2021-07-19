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Цена Brent впервые с конца мая опустилась ниже 69 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с конца мая. Это следует из данных торгов 19 июля.

По информации на 20:00, сентябрьский фьючерс на Brent подешевел на 6,66%, до 68,7 доллара за баррель. Последний раз ниже отметки в 69 долларов за баррель цена этой марки нефти опускалась 28 мая. Цена фьючерса на поставку американской нефти WTI упала на 7,28%, до 66,3 доллара за баррель. Последний раз она была на этом уровне 27 мая.

Курс доллара к этому моменту вырос на 0,83%, до 74,7 рубля. Курс евро — на 0,72%, до 88,12 рубля.

Нефть неумолимо падает в ходе торгов в понедельник после принятого накануне решения ОПЕК+ с августа нарастить добычу нефти на 0,4 млн барреля в сутки ежемесячно. Это повысит доходы российского бюджета на 400 млрд рублей. К докризисному уровню добычи страна планирует выйти в мае 2022 года.

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Комментарии (2)

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решения ОПЕК+ с августа нарастить добычу нефти на 0,4 млн барреля в сутки ежемесячно ???
---- (c) В целом речь идет о росте общей квоты на 1,63 млн б/с — это значительный объем, однако его возвращение на рынок отсрочено до следующего летнего сезона и, вероятно, будет зависеть от динамики рынка.
... лидерам ОПЕК+ пришлось пообещать некоторым членам альянса дополнительный рост добычи весной 2022 года (Коммерсант)
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Да есть же ! есть! Хоть одна приятная новость для рослиберды на сегодня!))
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