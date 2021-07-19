Цена Brent впервые с конца мая опустилась ниже 69 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с конца мая. Это следует из данных торгов 19 июля.



По информации на 20:00, сентябрьский фьючерс на Brent подешевел на 6,66%, до 68,7 доллара за баррель. Последний раз ниже отметки в 69 долларов за баррель цена этой марки нефти опускалась 28 мая. Цена фьючерса на поставку американской нефти WTI упала на 7,28%, до 66,3 доллара за баррель. Последний раз она была на этом уровне 27 мая.

Курс доллара к этому моменту вырос на 0,83%, до 74,7 рубля. Курс евро — на 0,72%, до 88,12 рубля.