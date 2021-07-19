FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
6
Печать

Цены на нефть ускорили падение на фоне решения ОПЕК+. Рубль начал слабеть

Курс рубля падает на фоне снижения цен на нефть

Нефтяные цены ускорили падение на торгах 19 июля после решения стран ОПЕК+ по наращиванию добычи. На фоне этого рубль слабеет к доллару и евро.

По данным на 16:00, сентябрьский фьючерс на нефть североморской марки Brent подешевел на 3,26% к открытию торгов, до 71,2 доллара за баррель. Цена фьючерса на поставку американской нефти WTI упала на 3,66%, до 68,9 доллара за баррель.

В то же время рубль ослабел к иностранным валютам. По данным на 16:01 курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,8%, до 74,67 рубля. Курс евро к рублю вырос на 0,6% и составил 88 рублей.

Нефть падает на торгах в понедельник после решения ОПЕК+ с августа нарастить добычу нефти на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно. Это повысит доходы российского бюджета на 400 млрд рублей. На докризисный уровень добычи страна планирует выйти в мае 2022 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

SWd
Рубль, живи!
SNOW
Теперь бензин будет дорожать из-за снижения цен на нефть.
Skazochny
отрицательный рост.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний