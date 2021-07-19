Цены на нефть ускорили падение на фоне решения ОПЕК+. Рубль начал слабеть

Нефтяные цены ускорили падение на торгах 19 июля после решения стран ОПЕК+ по наращиванию добычи. На фоне этого рубль слабеет к доллару и евро.



По данным на 16:00, сентябрьский фьючерс на нефть североморской марки Brent подешевел на 3,26% к открытию торгов, до 71,2 доллара за баррель. Цена фьючерса на поставку американской нефти WTI упала на 3,66%, до 68,9 доллара за баррель.



В то же время рубль ослабел к иностранным валютам. По данным на 16:01 курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,8%, до 74,67 рубля. Курс евро к рублю вырос на 0,6% и составил 88 рублей.

