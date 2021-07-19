Федеральную дорогу Р-21 в Сегежском районе Карелии перекрыли из-за подступившего к обочинам пламени. В первый раз ее пришлось закрывать накануне.
Как сообщает «Интерфакс» 19 июля, движение ограничили на 652-м километре, на границе с Медвежьегорским. Проезд вновь окажется доступным для автомобилистов спустя примерно два часа.
В МЧС России заявили, что сегодня в 14:05 к поселку Найстенъярви, месту крупнейшего лесного пожара в республике, прибыла группировка Невского спасательного центра — 100 человек и 13 единиц техники.
Помимо этого, из Архангельской области самолетом прилетели восемь сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Их отправили тушить пламя в Пряжинском районе Карелии.
МЧС России
Леса горят в республике с начала июля. В понедельник площадь возгорания на территории Карелии распространилась на площади 2,1 тысячи гектаров.
Ранее «Фонтанка» писала, что пламя в Карелии вплотную подобралось к жилым домам в Суоярвском районе. Накануне жителей поселка Найстенъярви эвакуировали.