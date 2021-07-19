Федеральную дорогу Р-21 в Сегежском районе Карелии перекрыли из-за подступившего к обочинам пламени. В первый раз ее пришлось закрывать накануне.

Как сообщает «Интерфакс» 19 июля, движение ограничили на 652-м километре, на границе с Медвежьегорским. Проезд вновь окажется доступным для автомобилистов спустя примерно два часа.



В МЧС России заявили, что сегодня в 14:05 к поселку Найстенъярви, месту крупнейшего лесного пожара в республике, прибыла группировка Невского спасательного центра — 100 человек и 13 единиц техники.

