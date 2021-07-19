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Трассу «Кола» в Карелии перекрыли во второй раз из-за лесных пожаров

Федеральную дорогу Р-21 в Сегежском районе Карелии перекрыли из-за подступившего к обочинам пламени. В первый раз ее пришлось закрывать накануне.

Как сообщает «Интерфакс» 19 июля, движение ограничили на 652-м километре, на границе с Медвежьегорским. Проезд вновь окажется доступным для автомобилистов спустя примерно два часа.

В МЧС России заявили, что сегодня в 14:05 к поселку Найстенъярви, месту крупнейшего лесного пожара в республике, прибыла группировка Невского спасательного центра — 100 человек и 13 единиц техники.

Помимо этого, из Архангельской области самолетом прилетели восемь сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Их отправили тушить пламя в Пряжинском районе Карелии.

МЧС России

Леса горят в республике с начала июля. В понедельник площадь возгорания на территории Карелии распространилась на площади 2,1 тысячи гектаров.

Ранее «Фонтанка» писала, что пламя в Карелии вплотную подобралось к жилым домам в Суоярвском районе. Накануне жителей поселка Найстенъярви эвакуировали.

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