«300 метров до домов!» В Карелии из-за лесного пожара эвакуируют жителей

Об ухудшении пожароопасной обстановки 18 июля в соцсетях сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. «Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда. Начинаем эвакуацию жителей посёлка. Усиливаемся: вертолёт МИ-8 готовится делать сливы воды, в том числе на дома, едет пожарный поезд из Суоярви», — написал глава республики.

Пламя вплотную подобралось к жилым домам в Суоярвском районе Карелии. На место отправили вертолет и пожарный поезд.

Еще пять часов назад он же сообщал, что накануне движение лесного пожара в сторону поселка удалось остановить. «Были потушены все открытые участки горения. Угрозы жителям поселка нет», — отмечал Парфенчиков.

«ГОРИТ ПОСЁЛОК НАЙСТЕНЪЯРВИ! Что происходит? Где помощь? Все перекидывают всё друг на друга! За вертолёт у людей требуют деньги! 300 метров до домов, центральная дорога перекрыта в посёлок не въехать!! МЧС не выезжает!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ⁉️» — написали местные жители в комментариях под постом главы Карелии в Instagram.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Карелии за сутки увеличилась вдвое и превысила 2 тысячи гектаров.