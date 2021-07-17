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В Карелии горят леса. За сутки общая площадь пожаров выросла вдвое

На территории Республики Карелии горит лес на общей площади больше 2 тысяч гектаров. Накануне огня было вдвое меньше.

Данные на середину дня 17 июля приводит республиканское управление МЧС. В регионе огонь горит в 33 очагах, в основном они сосредоточены в трех районах. Один из самых серьезных пожаров — в Суоярвском районе. До недавнего времени сохранялась угроза распространения огня на поселок Настеньярви, к четырем часам дня ее удалось снять. Огонь там сжигает леса третьи сутки.

Также горит вблизи поселка Эссойла Пряжинского района и неподалеку от Сегежи. В минприроды Карелии попросили жителей и туристов вообще не ходить в леса по всей территории республики.

Ранее о сложной пожароопасной обстановке рассказали добровольцы, которые тушат пожары в нацпарке «Ладожские шхеры» неподалеку от границы с Ленобластью. Дождей там, как и в Петербурге, не было уже давно.

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Комментарии (2)

266165855
А где же пожарные самолеты Бе-200 ???
Otkating
Тов. Ли Юаньчао 24 мая 2014 года на заключительном банкете Санкт‑Петербургского Форума, когда обращаясь непосредственно к самой выдающейся посредственности нашего политического класса он сказал:

«Вся земля ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Придут трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба».
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