В Карелии горят леса. За сутки общая площадь пожаров выросла вдвое

На территории Республики Карелии горит лес на общей площади больше 2 тысяч гектаров. Накануне огня было вдвое меньше.

Данные на середину дня 17 июля приводит республиканское управление МЧС. В регионе огонь горит в 33 очагах, в основном они сосредоточены в трех районах. Один из самых серьезных пожаров — в Суоярвском районе. До недавнего времени сохранялась угроза распространения огня на поселок Настеньярви, к четырем часам дня ее удалось снять. Огонь там сжигает леса третьи сутки.

Также горит вблизи поселка Эссойла Пряжинского района и неподалеку от Сегежи. В минприроды Карелии попросили жителей и туристов вообще не ходить в леса по всей территории республики.