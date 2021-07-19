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Беглов: пандемия продолжает ограничивать нашу жизнь

Губернатор Александр Беглов заявил, что, несмотря на хорошую погоду в Петербурге, ограничения из-за пандемии никуда не уходят. Помогут только соблюдение всех правил и вакцинация.

«Наступила середина лета. В Петербурге стоит хорошая погода. Но эпидемия продолжает ограничивать нашу жизнь.Сейчас важно сохранить высокие темпы вакцинации. Чем более ответственными и организованными мы будем, тем больше людей сохранит здоровье и жизнь», — сказал Беглов 19 июля в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», с 13 июля в Петербурге начали действовать более строгие антикоронавирусные ограничения. Были запрещены мероприятия с участием более 75 человек. Максимальная заполняемость театров и концертных залов снижена до 75%, в кинозалах и цирках — 50%, максимальное число зрителей — 1 500 человек. Запрещён доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия, если они не согласованы со Смольным.

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Комментарии (3)

266081655
Беглов - это голова... Беглов и Голикова - это две головы...
zelf
Пошёл в задницу со своими ограничениями.
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