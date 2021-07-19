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Путин: ФСО выяснила, что россияне не удовлетворены системой здравоохранения

Россияне не очень довольны оказанием медицинской помощи в России. Об этом 18 июля на совещании по стратегическому развитию заявил президент России Владимир Путин со ссылкой на данные Федеральной службы охраны, адресовав вопрос главе Минздрава Михаилу Мурашко.

«По данным ФСО, которая регулярно проводит собственные соцопросы <...>, в России пока не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», — сказал Путин 18 июля.

Невысокое качество здравоохранения первого звена президент назвал одной из российских проблем наряду с бедностью.

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Комментарии (17)

James Cook
капитан очевидность, и поэтому на следующий год снизим финансирование.
Rovesnik_Kommunizma
Чё-то, где-то попутали, а Фъ ляпнула не проверив источник.
ФСО ежели и проводит каки-либо опросы, то в местах не столь отдаленных и среди всем довольных граждан.
Mikle776
А ФСО от нечего делать теперь опросы проводит? А как представляются при знакомстве? Ну и надо срочно провести опрос насколько довольны россияне ценами на продукты питания и на стройматериалы.... Доложить президенту, чтобы он возмутился до глубины души и указом заморозил цены до выборов...
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