Россияне не очень довольны оказанием медицинской помощи в России. Об этом 18 июля на совещании по стратегическому развитию заявил президент России Владимир Путин со ссылкой на данные Федеральной службы охраны, адресовав вопрос главе Минздрава Михаилу Мурашко.
«По данным ФСО, которая регулярно проводит собственные соцопросы <...>, в России пока не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», — сказал Путин 18 июля.
Невысокое качество здравоохранения первого звена президент назвал одной из российских проблем наряду с бедностью.