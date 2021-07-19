«Нужно наращивать темпы изменений». Путин назвал нерешенные проблемы России

Президент России на совещании по стратегическому развитию заявил, что у РФ, помимо достижений, есть и проблемы.



«Наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — заявил 19 июля Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства констатировал, что на эти вопросы граждане обратили внимание во время «Прямой линии». При этом Путин уверен, что, несмотря на сложные испытания пандемии, «мы последовательно двигались вперед». В качестве примеров он, среди прочего, привел подъем регионов, поддержку семей с детьми, уровень безработицы на уровне 4,9%. Президент полагает, что рост ВВП России в этому году будет близок к 4%.