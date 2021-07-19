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«Нужно наращивать темпы изменений». Путин назвал нерешенные проблемы России

Владимир Путин считает нерешенными проблемы бедности и низких доходов в России

Президент России на совещании по стратегическому развитию заявил, что у РФ, помимо достижений, есть и проблемы.

«Наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — заявил 19 июля Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства констатировал, что на эти вопросы граждане обратили внимание во время «Прямой линии». При этом Путин уверен, что, несмотря на сложные испытания пандемии, «мы последовательно двигались вперед». В качестве примеров он, среди прочего, привел подъем регионов, поддержку семей с детьми, уровень безработицы на уровне 4,9%. Президент полагает, что рост ВВП России в этому году будет близок к 4%.

По его словам, у России есть все для того, чтобы быть «лидером глобальных изменений».

«Нам нужно наращивать темпы изменений: в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны», — резюмировал президент.

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Комментарии (22)

zelf
"Нет времени на раскачку".©
cupuyca
Разве это проблемы?! Отнюдь, заниженная в разы заработная плата -- источник сверхдоходов власть имущих. Газпрому нужно ещё одну башню в Питере построить? Легко! Рубль в очередной раз обвалят, а вместе с ним и заработную плату -- издержки на экспорт углеводородов. Пока власть в руках сырьевых экспортёров, повышение зарплат -- сказки.
Alex000
Первое и основное изменение при этом вряд ли будет сделано, а значит всё впустую.
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