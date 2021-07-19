Петербургский полицейский получит рубль за оскорбительное сравнение с поручиком Ржевским

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 19 июля, в начале февраля 2018-го истец встретился на работе с коллегой Михаилом Майбородой. Последний был не в настроении: назвал Катаева бездельником и поручиком Ржевским.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску майора полиции Эдуарда Катаева. Правоохранитель обратился к служителям Фемиды, чтобы защитить свои честь и достоинство.

«Из-за перевода в другое подразделение его фактически отстранили от оперативной работы и поручили подшивать материалы других сотрудников. Истец предложил свою помощь, а ответчик согласился принять помощь в формировании материалов. Ответчик, увидев первый сшитый истцом материал проверки, оскорбил истца, назвав его «бездельником» и «поручиком Ржевским», способным только болтать и ничего не умеющим делать», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.



В феврале 2020-го Катаев наступил на те же грабли. Он приехал к Майбороде на работу в АО «Газпром теплоэнерго», чтобы поздравить с днем рождения. Именинник в присутствии свидетелей вновь обозвал полицейского, на этот раз вульгарные выражения оказались гораздо унизительнее.



Майборода принес извинения за произошедшее. Для истца этого оказалось достаточно для восстановления ущерба чести и достоинству. Конфликт завершился заключением мирового соглашения.



В итоге Майборода должен будет выплатить истцу денежную компенсацию за причиненный моральный вред в размере рубля в безналичной форме.

