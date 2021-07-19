FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

В Самарской области скопировали московское постановление и запретили всё — от танцплощадок до давно закрытых фан-зон

В Самарской области из-за коронавируса запретили корпоративы и закрыли танцплощадки

Правительство Самарской области ужесточило ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон <...>», — цитирует 19 июля заявление региональных властей РИА Новости. Впрочем, фан-зоны в Самаре работали только во время матчей с Россией на Евро-2020, который закончился ещё 11 июля.

В дополнение к этому под ограничения попали корпоративы и фуд-корты. В пресс-службе правительства напомнили, что в области по-прежнему действует запрет на работу ночных клубов.

Аналогичные запреты были введены в Москве в июне. Мэр Сергей Собянин закрыл «танцполы и фан-зоны».

С начала пандемии в Самарской области выявили 72 075 заболевших COVI-19.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний