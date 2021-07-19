В Самарской области скопировали московское постановление и запретили всё — от танцплощадок до давно закрытых фан-зон

Правительство Самарской области ужесточило ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон <...>», — цитирует 19 июля заявление региональных властей РИА Новости. Впрочем, фан-зоны в Самаре работали только во время матчей с Россией на Евро-2020, который закончился ещё 11 июля.

В дополнение к этому под ограничения попали корпоративы и фуд-корты. В пресс-службе правительства напомнили, что в области по-прежнему действует запрет на работу ночных клубов.