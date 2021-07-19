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Кремль объяснил, чем займется вице-премьер Голикова в Петербурге

Кураторство вице-премьеров над регионами не будет дублировать институт полномочных представителей президента в округах. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заранее сообщал президенту о создании кураторов над округами.

«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее стало известно, что за Северо-Западным федеральным округом будет присматривать вице-премьер Татьяна Голикова.

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Комментарии (8)

Mash
Ну могли хотя бы не бабу… с другой стороны не будет инциативничать.
Cashmare
общак озёрных ведьм разросся настолько, что одного смотрящего мало
nalchik11
Зачем нам эта прип******тая?
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