Кремль объяснил, чем займется вице-премьер Голикова в Петербурге

Кураторство вице-премьеров над регионами не будет дублировать институт полномочных представителей президента в округах. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заранее сообщал президенту о создании кураторов над округами.



«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).

