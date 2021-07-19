Кремль объяснил, чем займется вице-премьер Голикова в Петербурге

Кураторство вице-премьеров над регионами не будет дублировать институт полномочных представителей президента в округах. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заранее сообщал президенту о создании кураторов над округами.
«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее стало известно, что за Северо-Западным федеральным округом будет присматривать вице-премьер Татьяна Голикова.