«Картинка сусальная, настолько пресноводная, что аж противно на неё смотреть». Рогозин пообещал перестать контролировать соцсети космонавтов

Роскосмос прекратит практику предварительной проверки информации, распространяемой космонавтами в социальных сетях. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.



«Мы сегодня договорились, что мы, со стороны Роскосмоса, убираем фильтр контроля информации, которая идёт от космонавтов», — цитирует Рогозина 19 июля «Интерфакс».



По словам главы госкорпорации, космонавты будут сами «обеспечивать для себя понимание тех. рамок того, что нужно рассказывать людям». «Тем самым мы, возможно, сработаем на опережение наших конкурентов. Только Центр подготовки космонавтов выработает некий алгоритм. Со стороны Роскосмоса такого не будет», — отметил Рогозин.

