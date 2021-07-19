Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров. С новыми пока проблемы

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», — заявил, в частности, Поздняков.

Российские космонавты, работающие на МКС, могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС», а также отсутствия контракта на производство новых. Об этом со ссылкой на гендиректора — генерального конструктора НПП «Звезда» Сергея Позднякова 19 июля сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний, отметил представитель «Звезды».



С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», а в качестве резервных хранят на борту станции старые — «Орлан-МК». Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого планируется на 21 июля 2021 года, потребуют от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть «съедят» половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров, притом что они использовались для выходов все предыдущие годы.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Роскосмосе украли миллионы, предназначенные для отправки астронавтов на МКС.

