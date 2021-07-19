РАНХиГС: Коллективный иммунитет в Петербурге сформируется к 2022 году

«За прошедший год многие уже успели переболеть и получить иммунитет естественным путем. Кроме того, растут и темпы вакцинации. Уже к концу 2021 — началу 2022 года в городе на Неве можно будет говорить о приближении к первоначальным целевым показателям по коллективному иммунитету», — считает эксперт.



При этом Десятниченко отметил, что в Петербурге вряд ли будут вводить новые ограничения в ближайшее время.



«Вероятность их введения крайне мала, в первую очередь потому, что это затратно для города. Если сравнивать финансовые возможности Петербурга с той же Москвой, то у нас они гораздо скромнее», — подчеркнул он.



Тем временем власти Петербурга планируют достичь коллективного иммунитета раньше. Для этого придется привить 2,6 млн взрослых жителей города. Справиться с этой задачей хотят к октябрю.

