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РАНХиГС: Коллективный иммунитет в Петербурге сформируется к 2022 году

Интенсивная вакцинация и заболеваемость сформируют в Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу к концу года, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко 19 июля.

«За прошедший год многие уже успели переболеть и получить иммунитет естественным путем. Кроме того, растут и темпы вакцинации. Уже к концу 2021 — началу 2022 года в городе на Неве можно будет говорить о приближении к первоначальным целевым показателям по коллективному иммунитету», — считает эксперт.

При этом Десятниченко отметил, что в Петербурге вряд ли будут вводить новые ограничения в ближайшее время.

«Вероятность их введения крайне мала, в первую очередь потому, что это затратно для города. Если сравнивать финансовые возможности Петербурга с той же Москвой, то у нас они гораздо скромнее», — подчеркнул он.

Тем временем власти Петербурга планируют достичь коллективного иммунитета раньше. Для этого придется привить 2,6 млн взрослых жителей города. Справиться с этой задачей хотят к октябрю.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Наверное у нас и экономика в таком состоянии, из-за таких вот доцентов кафедры экономики Дмитриев Десятниченковых
Piter Russo
В РАНХиГС эпидемиологов и вирусологов не готовят, и ответственности за прогноз никто не несет. Эти типа еще одного мнение на сей раз от доцента по экономике, и оно не не лучше и не хуже чем ваш или мое.
Так что хотите верьте - а хотите нет)
А13579
Прогноз выдан, статьи написаны, гонорары получены. Если предсказанное не сбудется, про этот, как и про другие прогнозы, никто и не вспомнит.
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