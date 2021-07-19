Пальнём за молодых. В Петербурге стрелявшего на свадьбе друга приговорили к колонии

Реальный срок получил житель Петербурга, который переборщил с градусом свадебного веселья. Суд счёл, что на свободе такой не исправится.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 19 июля Красносельский райсуд признал Шаига Хуррам оглы Мамедова виновным в уголовном хулиганстве с применением оружия. Установлено, что общественный порядок он грубо попирал апрельским вечером, когда под звуки стрельбы провожал молодожёнов в семейную жизнь.
34-летний Шаиг признался, что несколько раз выстрелил в воздух, когда ехал в кортеже. После оставил пистолет дома, вернулся догуливать свадьбу, но, узнав о задержании кортежа, изменил маршрут и поехал в отдел — сдаваться.
11 апреля Мамедова арестовали. При досмотре у него, напомним, был изъят травматический пистолет Grand Power, а при обыске квартиры — карабин «Вепрь» и итальянское ружьё Benelli.
Красносельский суд назначил фигуранту 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Пребывание в СИЗО частично зачтётся в этот срок.