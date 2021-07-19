Число смертей в ДТП на дорогах России снизилось на 13%, а «пьяных» аварий — почти на 40%

За первые пять месяцев 2021 года в России заметно снизилось число серьезных ДТП и количество погибших и пострадавших в них людей. О сокращении аварийности рассказал первый замглавы МВД России Александр Горовой в журнале «Полиция России».
Как передает 19 июля ТАСС, по словам Горового, в январе — мае число ДТП с пострадавшими на российских дорогах снизилось на
Почти на
В 2020 году количество дорожных аварий в целом снизилось на
По словам Горового, к 2030 году ГИБДД России планирует добиться снижения смертности на дорогах страны до четырех погибших на сто тысяч человек. В 2020 году эта цифра сократилась до 10,9 на 100 тысяч населения.