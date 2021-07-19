Число смертей в ДТП на дорогах России снизилось на 13%, а «пьяных» аварий — почти на 40%

За первые пять месяцев 2021 года в России заметно снизилось число серьезных ДТП и количество погибших и пострадавших в них людей. О сокращении аварийности рассказал первый замглавы МВД России Александр Горовой в журнале «Полиция России».



Как передает 19 июля ТАСС, по словам Горового, в январе — мае число ДТП с пострадавшими на российских дорогах снизилось на 7,2 % . В 45,8 тысячи аварий пострадали 58,1 тысячи человек и погибли 4,5 тысячи. Число жертв сократилось на 13,2 % , а раненых — на 8 % .