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Число смертей в ДТП на дорогах России снизилось на 13%, а «пьяных» аварий — почти на 40%

За первые пять месяцев 2021 года в России заметно снизилось число серьезных ДТП и количество погибших и пострадавших в них людей. О сокращении аварийности рассказал первый замглавы МВД России Александр Горовой в журнале «Полиция России».

Как передает 19 июля ТАСС, по словам Горового, в январе — мае число ДТП с пострадавшими на российских дорогах снизилось на 7,2 %. В 45,8 тысячи аварий пострадали 58,1 тысячи человек и погибли 4,5 тысячи. Число жертв сократилось на 13,2 %, а раненых — на 8 %.

Почти на 40 % снизилось число ДТП с пьяными водителями, за пять месяцев их было 3,2 тысячи. Количество наездов на пешеходов сократилось на 7 %, а гибнуть в них стали на 25 % реже: 1 072 человека за январь — май.

В 2020 году количество дорожных аварий в целом снизилось на 11 %, а число погибших в них людей — на 4,5 %. ДТП унесли жизни 15,7 тысячи человек. Также в минувшем году на службе погибли 9 сотрудников ГИБДД, еще 445 инспекторов пострадали.

По словам Горового, к 2030 году ГИБДД России планирует добиться снижения смертности на дорогах страны до четырех погибших на сто тысяч человек. В 2020 году эта цифра сократилась до 10,9 на 100 тысяч населения.

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Комментарии (1)

кdивое_зеdкало
…чё городишь, Горовой? Президент России поручил тебе снизить уровень смертности в ДТП, доведя его до нуля к 2030 году!
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