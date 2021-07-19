В Красном Селе родители не уследили за полуторагодовалой дочерью. Она пролетела четыре этажа

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 июля, накануне около десяти часов утра в службу «112» позвонила 31-летняя жительница Петербурга, которая просила о срочной помощи — её маленькая дочь выпала из окна на четвёртом этаже.



Девочку, которой в августе исполнится полтора года, скорая увезла с Гатчинского шоссе в Красном Селе. В детскую больницу на Авангардной её привезли в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали в том числе переломы костей черепа и разрыв почки.



По словам родителей, недоглядели: стоило ненадолго отвлечься, как ребёнок оказался на подоконнике. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По данным «Фонтанки», девочка воспитывается в полной семье. Мать работает продавцом в гипермаркете, отец — монтажник. Квартиру в пятиэтажке Красном Селе сняли после рождения дочери, внимания правоохранителей ранее не привлекали.



Случаи падения детей из окон участились с приходом жары. В городском Следственном комитете сообщали, что на 23 июня зарегистрировано около двадцати подобных происшествий. Чаще всего причиной становились недосмотр взрослых и москитные сетки, которые, как подчёркивают в ведомстве, создают иллюзию безопасности и часто способствуют трагедии.

