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«Ростех» назвал имя разработчика нового боевого самолёта, который представят на МАКС

Новый российский военный самолёт на МАКС-2021 представит компания «Сухой»

Разработчиком нового боевого самолёта, который будет представлен на авиасалоне МАКС, является компания «Сухой».

В видеоролике, опубликованном госкорпорацией «Ростех» в ночь на 19 июля, раскрываются некоторые новые особенности самолёта, впервые показаны контуры самой машины, анфас.

Автор: Госкорпорация «Ростех»

«Ростех» анонсировал презентацию принципиально нового военного самолёта, которая состоится 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В рамках авиасалона также запланировано совещание по авиационной проблематике с участием президента РФ Владимира Путина.

МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20–25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.

Компания «Сухой» входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех». Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, «Сухой» работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником «Охотник». Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

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Комментарии (2)

dragvs
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