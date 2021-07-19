Разработчиком нового боевого самолёта, который будет представлен на авиасалоне МАКС, является компания «Сухой».
В видеоролике, опубликованном госкорпорацией «Ростех» в ночь на 19 июля, раскрываются некоторые новые особенности самолёта, впервые показаны контуры самой машины, анфас.
Автор: Госкорпорация «Ростех»
«Ростех» анонсировал презентацию принципиально нового военного самолёта, которая состоится 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В рамках авиасалона также запланировано совещание по авиационной проблематике с участием президента РФ Владимира Путина.
МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20–25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.