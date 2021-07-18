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Журналистка в Москве снимала, как полицейские задерживают ребенка и в итоге сама оказалась в отделе

Сотрудник издания «Лента.ру» Анастасия Завьялова оказалась в отделе полиции 18 июля. Ее задержали после попытки снять видео с участием сотрудников ППС и ребенком.

Как сообщает «Лента.ру», журналистку задержали накануне вечером. Завьялова снимала на видео, как сотрудники полиции задерживают мужчину с ребенком. Она попросила объяснить суть происходящего и пыталась запечатлеть нагрудные знаки ППСников.

В итоге журналистку доставили в отдел и, как пишет издание, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. Больше шести часов причина задержания не называлась. Позже выяснилось, что на нее составлен протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Завьялову в понедельник 19 июля повезут в суд.

«Лента.ру» считает задержание неправомерным, сотруднице предоставлен адвокат.

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Комментарии (23)

hyperborean
в России не полиция, а эскадроны смерти
ldsDenis
Такое ощущение, что полицаи уверовали в свою бессмертность. Но доведённому до отчаяния народу терять нечего.
atty
На фоне экономической и политической ж..пы, в население активно вбивается страх и покорность, стратегия налицо, дальше будет только хуже ибо опыт 37 года хорошо усвоен.
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