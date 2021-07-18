Журналистка в Москве снимала, как полицейские задерживают ребенка и в итоге сама оказалась в отделе

Сотрудник издания «Лента.ру» Анастасия Завьялова оказалась в отделе полиции 18 июля. Ее задержали после попытки снять видео с участием сотрудников ППС и ребенком.

Как сообщает «Лента.ру», журналистку задержали накануне вечером. Завьялова снимала на видео, как сотрудники полиции задерживают мужчину с ребенком. Она попросила объяснить суть происходящего и пыталась запечатлеть нагрудные знаки ППСников.

В итоге журналистку доставили в отдел и, как пишет издание, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. Больше шести часов причина задержания не называлась. Позже выяснилось, что на нее составлен протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Завьялову в понедельник 19 июля повезут в суд.