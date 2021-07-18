Ролик опубликован в социальных сетях вечером 18 июля. По мнению горожан, из-за сильного ветра корабли-участники предстоящего парада ВМФ зацепились бортами.
«Их развернуло — и один зацепил другой. В итоге они расцепились. До сих пор там стоят, но уже на трех якорях каждый», — отметили очевидцы.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
«Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и на Смольнинском рейде. Во время порывов ветра корабли, находящиеся на Смольнинском рейде, отработали манёвр безопасного отхода от утверждённых мест стоянки. Никаких столкновений и даже касаний не было», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ВМФ.