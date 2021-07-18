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Это не столкновение, это манёвры! Петербуржцы рассказали о военно-морском ДТП на Неве, в ВМФ говорят, что померещилось

Петербуржцы рассказали о столкновении на Неве военных кораблей

Два корабля застыли в интимной близости посреди Невы. Петербуржцы увиденное трактовали как столкновение и сняли происходящее на видео. Военные рапортуют: это такие маневры.

Ролик опубликован в социальных сетях вечером 18 июля. По мнению горожан, из-за сильного ветра корабли-участники предстоящего парада ВМФ зацепились бортами.

«Их развернуло — и один зацепил другой. В итоге они расцепились. До сих пор там стоят, но уже на трех якорях каждый», — отметили очевидцы.

Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>

«Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и на Смольнинском рейде. Во время порывов ветра корабли, находящиеся на Смольнинском рейде, отработали манёвр безопасного отхода от утверждённых мест стоянки. Никаких столкновений и даже касаний не было», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ВМФ.

Сильный ветер пришёл в город вместе с холодным циклоном. Сегодня в центре Петербургу прошла репетиция парада ВМФ, фото можно посмотреть здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

266147780
Лошары
Peshekhod
Ерунда! Броненосцы навала не боятся.
alexpv
Может соляру сливали? или спирт перегружали)))
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