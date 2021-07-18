Автор «Шестого чувства» расскажет о времени

С 22 июля в кино начнут показывать «Время» — новую работу М. Найта Шьямалана, одного из самых изысканных мастеров триллера. Мировую славу ему принесла культовая лента с Брюсом Уиллисом «Шестое чувство» — про мальчика, который видит мертвых. Потом режиссер щедрый кредит доверия и восхищения как-то очень быстро растратил второстепенными и откровенно проходными работами. Попадались, правда, и громкие вещи — вроде успешного фантастического «Сплита». Теперь Шьямалан уверенно возвращается в былую форму — мрачного эстета и мастера спокойного, вязкого и одновременно непредсказуемого сюжета.
«Время» по форме — камерный детектив в духе Агаты Кристи: здесь компания героев обнаруживает на пляже труп и пытается найти убийцу. Только очень быстро в старую добрую фабулу о поисках виновного в замкнутой среде вторгается фирменная шьямалановская мистика.
Примечателен фильм еще и исполнителем главной роли — это возвращение на экран некогда юного латинского секс-символа Гаэля Гарсиа Берналя. Как это обычно бывает с исполнителями возрастных ролей, с уходом юности актер несколько сдал позиции — а во «Времени» уверенно представляет миру нового себя. Уже не легкого и обаятельного тинейджера-мечтателя, а зрелого мужчину.
16+
Иван Чувиляев