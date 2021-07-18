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Жару в Петербурге сдует сильный ветер. Купальщикам на заливе обещают метровые волны

Метровые волны поднимутся в Финском заливе из-за сильного ветра

Усиление ветра ожидается в Петербурге вечером 18 июля. Об этом предупреждает МЧС.

Порывы северо-западного ветра достигнут 16 м/с. На Финском заливе ожидаются волны высотой до метра.

Вечером в Петербург придёт холодный фронт. Новая рабочая неделя начнётся с комфортных +25 градусов.

Последние три недели в Северной столице держалась аномальная жара. Столбик термометра часто пересекал отметку в 30 градусов.

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Комментарии (7)

266075730
Уже месяц читаю об этом на Ф.
Ни разу не совпало
265843015
Последний выхлоп дальше будет лайт
юрец_огурец
Неделю передышка. После следующих выходных опять жара адская.
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