FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Холодный фронт избавит Петербург от зноя. Температура наконец-то опустится ниже 25 градусов

Резкая смена погоды от жары до приятной прохлады ожидается в Петербурге

Долгожданное похолодание придёт в Петербург на новой рабочей неделе. Прохлада проникнет в город уже вечером в воскресенье.

Как сообщает в фейсбуке специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, 18 июля воздух в Петербурге прогреется до 31 градуса. Но уже вечером город накроет холодный фронт.

«На погоду Северной столицы окажет влияние циклон, выходящий своим центром в Карелию. Причем днём регион будет находиться в его тёплом секторе, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. При переменной облачности местами, после 20–21 часа, пройдут кратковременные грозовые дожди», — уточнил Леус.

Рабочий понедельник порадует петербуржцев более комфортной температурой в +23…+25 градусов. Накануне впервые за неделю столбик термометра в Северной столице не достиг 30 градусов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Alexie
Наконец-то погода возвращается к нормальной ленинградской. Жаль, ненадолго. Через неделю опять вернется душная "радость мерзляка"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний