Холодный фронт избавит Петербург от зноя. Температура наконец-то опустится ниже 25 градусов

Долгожданное похолодание придёт в Петербург на новой рабочей неделе. Прохлада проникнет в город уже вечером в воскресенье.

Как сообщает в фейсбуке специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, 18 июля воздух в Петербурге прогреется до 31 градуса. Но уже вечером город накроет холодный фронт.

«На погоду Северной столицы окажет влияние циклон, выходящий своим центром в Карелию. Причем днём регион будет находиться в его тёплом секторе, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. При переменной облачности местами, после 20–21 часа, пройдут кратковременные грозовые дожди», — уточнил Леус.