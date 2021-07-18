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Это — собачий биомусор. Власти Тель-Авива отменили мягкую политику к домашним животным

Собак в Тель-Авиве заставят пройти ДНК-тест

Городской совет Тель-Авива инвентаризирует собачий биомусор. Нечистоплотным хозяевам откажут в лицензии на домашнее животное.

Власти, стало известно 18 июля, объявили кампанию тотального ДНК-тестирования питомцев. Собранные образцы будут сравнивать с неубранными фекалиями и присылать владельцам собак штрафы, пишет National Geographic.

Обойти тестирование не получится. Владение домашним животным — лицензируемый вид деятельности, и если образец не поступит в общую базу, разрешение не продлят.

Штраф за неубранные экскременты в Тель-Авиве составляет 220 долларов. ДНК-тест обойдется в 75 долларов.

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Комментарии (3)

lenten
С укусами собак они уже решили проблему?
Жора__
У нас это нужнее!
Alex000
facepalm.png
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