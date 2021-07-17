Число жертв аварии с тремя детьми в Москве увеличилось. Умер трехлетний мальчик

Трехлетний мальчик скончался в больнице после того, как накануне его и еще двух детей сбила 18-летняя Валерия Башкирова. Дело будет переквалифицировано.

О смерти мальчика 17 июля сообщает столичное управление ГИБДД. Ребенку было три года, он умер в больнице. Его пятилетний брат скончался накануне, с места ДТП его забирали на вертолете. Также пострадал 9-месячный малыш, он в тяжелом состоянии.

18-летняя Валерия Башкирова сбила детей на нерегулируемом переходе на улице Авиаторов. По предварительной версии, не подтвержденной экспертизой, она была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении девушки возбудили уголовное дело, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Ей предъявлено обвинение, но после смерти второго ребенка дело будет переквалифицировано.