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Число жертв аварии с тремя детьми в Москве увеличилось. Умер трехлетний мальчик

Мальчик умер в больнице после столкновения с «Маздой» на улице Авиаторов

Трехлетний мальчик скончался в больнице после того, как накануне его и еще двух детей сбила 18-летняя Валерия Башкирова. Дело будет переквалифицировано.

О смерти мальчика 17 июля сообщает столичное управление ГИБДД. Ребенку было три года, он умер в больнице. Его пятилетний брат скончался накануне, с места ДТП его забирали на вертолете. Также пострадал 9-месячный малыш, он в тяжелом состоянии.

18-летняя Валерия Башкирова сбила детей на нерегулируемом переходе на улице Авиаторов. По предварительной версии, не подтвержденной экспертизой, она была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении девушки возбудили уголовное дело, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Ей предъявлено обвинение, но после смерти второго ребенка дело будет переквалифицировано.

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Комментарии (35)

pulkovoserg
Соболезную...
Нет таким оправдания
Прекратите торговать правами и мед справками ! Те, кто продал таким права и нарисовал справку, виновны не меньшее нее !
michailPotapov
Двое зажмурились деток. А дочь мента домой ??? Вы рехнулись ?? или только в роиссе сажают мужиков по экономическим статьям
Squaw
Пожизненное...с правом апелляции через 25 лет.
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