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На похоронах Мамонова гроб с телом не поместился в могилу

Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили в подмосковной деревне Верея 17 июля. С первого раза процесс завершить не удалось.

«Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — написал в Facebook литературный критик Митя Самойлов. По его словам, гроб не поместился в могилу, его пришлось доставать и увеличивать яму. «Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное», — добавил Самойлов.

Музыканта похоронили в деревне Верея, где он жил последние 20 лет. В комментариях пользователи предполагают, что ситуация с гробом произошла из-за неопытности могильщиков — обычно им приходится готовить место для похорон в простых гробах.

Петр Мамонов умер в больнице, куда попал с коронавирусом. Он долгое время пробыл в коме. В последний путь после прощания его проводили аплодисментами.

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Комментарии (4)

Mazzzz
Земля пухом …
266112960
Ритуальная компания облажалась, купальщикам выговор
veteran78
Вам писать что ли больше не о чем ?
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