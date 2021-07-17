На похоронах Мамонова гроб с телом не поместился в могилу

Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили в подмосковной деревне Верея 17 июля. С первого раза процесс завершить не удалось.

«Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — написал в Facebook литературный критик Митя Самойлов. По его словам, гроб не поместился в могилу, его пришлось доставать и увеличивать яму. «Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное», — добавил Самойлов.

Музыканта похоронили в деревне Верея, где он жил последние 20 лет. В комментариях пользователи предполагают, что ситуация с гробом произошла из-за неопытности могильщиков — обычно им приходится готовить место для похорон в простых гробах.