«Коммерсантъ»: Россия готова предложить США свои военные базы для борьбы с терроризмом в Афганистане

Чтобы избежать конкуренции на афганском направлении и снизить градус террористической напряженности, Россия готова предоставить американцам место на своих военных базах в Таджикистане и Кыргызстане.
О предложении Владимира Путина Джо Байдену 17 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официально эту информацию не подтвердила ни российская, ни американская сторона. Базы могут быть использованы для обмена информацией с дронов. Россия предлагает свои военные базы, чтобы следить за ситуацией. МИД страны опасается, что американцы попытаются вновь закрепиться в регионе.
Также известно, что американцы попросили принять сопредельные с Афганистаном страны беженцев. Речь уже идет примерно о 100 тысячах человек. Вопрос Россия оставляет за правительствами заинтересованных стран.
Признанный террористической организацией в России «Талибан» активизировался в Афганистане после того, как страну начали покидать американские войска. Его представители дали пресс-конференцию в Москве.