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«Коммерсантъ»: Россия готова предложить США свои военные базы для борьбы с терроризмом в Афганистане

Чтобы избежать конкуренции на афганском направлении и снизить градус террористической напряженности, Россия готова предоставить американцам место на своих военных базах в Таджикистане и Кыргызстане.

О предложении Владимира Путина Джо Байдену 17 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официально эту информацию не подтвердила ни российская, ни американская сторона. Базы могут быть использованы для обмена информацией с дронов. Россия предлагает свои военные базы, чтобы следить за ситуацией. МИД страны опасается, что американцы попытаются вновь закрепиться в регионе.

Также известно, что американцы попросили принять сопредельные с Афганистаном страны беженцев. Речь уже идет примерно о 100 тысячах человек. Вопрос Россия оставляет за правительствами заинтересованных стран.

Признанный террористической организацией в России «Талибан» активизировался в Афганистане после того, как страну начали покидать американские войска. Его представители дали пресс-конференцию в Москве.

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Комментарии (4)

Alex000
Типа, "США, только вернитесь, мы всё простим"?
Поздно. За что боролись (за выход США из региона) - на то и напоролись.
aaignat
Проигрыш в гонке вооружений. Но не отчаивайтесь, для вас покажут кораблики в неве и заливе
NasushnyBread
Китайцы такого не простят, ой не простят... 🤨
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