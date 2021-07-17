«Коммерсантъ»: Россия готова предложить США свои военные базы для борьбы с терроризмом в Афганистане

Чтобы избежать конкуренции на афганском направлении и снизить градус террористической напряженности, Россия готова предоставить американцам место на своих военных базах в Таджикистане и Кыргызстане.

О предложении Владимира Путина Джо Байдену 17 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официально эту информацию не подтвердила ни российская, ни американская сторона. Базы могут быть использованы для обмена информацией с дронов. Россия предлагает свои военные базы, чтобы следить за ситуацией. МИД страны опасается, что американцы попытаются вновь закрепиться в регионе.