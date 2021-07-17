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Сбившая троих детей москвичка села за руль пьяная. Один из них умер

Москвичке предъявлено обвинение за ДТП, в котором пострадали трое детей

Суд в Москве готовится рассмотреть материалы об избрании меры пресечения 18-летней москвичке. Ей грозит арест.

Как сообщает 17 июля пресс-служба Мосгорсуда, 18-летней девушке предьявлено обвинение по 3 части статьи о нарушении ПДД, она подразумевает причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, девушка была пьяна.

Mazda не остановилась перед пешеходным переходом на улице Авиаторов накануне. Машина сбила 9-месячного ребенка в коляске, 4-летнего и 5-летнего на беговеле и самокате. Самый старший впал в кому, с места ДТП его увозили на вертолете. Жизнь мальчика спасти не удалось.

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Комментарии (3)

jump
СКОЛЬКО МОЖНО ?!!
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
jump
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
spb7771250
Эту тварь надо посадить до пенсии в одиночку. Тот, кто сделает иначе - нехороший человек.
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