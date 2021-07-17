Сбившая троих детей москвичка села за руль пьяная. Один из них умер

Суд в Москве готовится рассмотреть материалы об избрании меры пресечения 18-летней москвичке. Ей грозит арест.

Как сообщает 17 июля пресс-служба Мосгорсуда, 18-летней девушке предьявлено обвинение по 3 части статьи о нарушении ПДД, она подразумевает причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, девушка была пьяна.

Mazda не остановилась перед пешеходным переходом на улице Авиаторов накануне. Машина сбила 9-месячного ребенка в коляске, 4-летнего и 5-летнего на беговеле и самокате. Самый старший впал в кому, с места ДТП его увозили на вертолете. Жизнь мальчика спасти не удалось.