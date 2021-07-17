МВД не может найти оснований, чтобы обязать велосипедистов знать ПДД

В полиции заявили, что оснований обязывать велосипедистов сдавать экзамен на знание правил дорожного движения нет. Долгие обсуждения ни к чему не привели.

Так ТАСС 17 июля ответили на запрос. Поводом для него стало высказывание начальника столичной ГИБДД, законодательный гнев которого был направлен на велокурьеров. Однако федеральное начальство не видит «оснований для законодательного закрепления необходимости сдачи экзамена» вообще всеми велосипедистами.

Отмечается, что вопрос об экзамене и регистрации велосипедов много раз был поводом для общественного обсуждения, но основания «для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты» экспертное сообщество не смогло даже сформулировать.