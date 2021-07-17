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МВД не может найти оснований, чтобы обязать велосипедистов знать ПДД

В полиции заявили, что оснований обязывать велосипедистов сдавать экзамен на знание правил дорожного движения нет. Долгие обсуждения ни к чему не привели.

Так ТАСС 17 июля ответили на запрос. Поводом для него стало высказывание начальника столичной ГИБДД, законодательный гнев которого был направлен на велокурьеров. Однако федеральное начальство не видит «оснований для законодательного закрепления необходимости сдачи экзамена» вообще всеми велосипедистами.

Отмечается, что вопрос об экзамене и регистрации велосипедов много раз был поводом для общественного обсуждения, но основания «для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты» экспертное сообщество не смогло даже сформулировать.

Ранее велосипедисты в Петербурге устроили акцию возле Смольного, требуя их защитить и снизить скорость движения потока на городских улицах.

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Комментарии (19)

KeikiSpb
ПДД надо проходить в школе, причем, со всеми нюпнсами. Можно, конечно, заставить взрослых велосипедистов сдавать на права. Но что будем делать с 12летними пацанами, которые в компании себе подобных, без родителей носятся с тротуара на проезжую чамть да еще на встречку? Курьеры, конечно, напрягают. Но, давайте откровенно, когда мне, пешеходу, в толпе, в метро или на светофоре навстречу прет чудо на двух ногах, не вынимая головы из Инстаграмма, это не лучше. У велика в городе скорость небольшая. Он хоть затормозить может. А вот ребята на роликах конкретно пугают.
Алексей Власов
Устройство велосипедных дорожек, паркингов. Автомобиль в центре города должен стать роскошью, безумно дорогим удовольствием. Пьяный колхозники-таксисты, учащие как переходить дорогу должны учить пдд.
Alex000
Значит надо убирать велосипеды с проезжей части - без знаний ПДД там делать нечего.
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