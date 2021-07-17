Побег от патруля на Московском отправил в больницу «специального» восьмиклассника

Под колеса «Форда» на юге Петербурга попал ученик спецшколы. Подросток в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД региона 17 июля, в аварии накануне вечером пострадал молодой человек 2004 года рождения. Примерно в половине девятого его у 87 дома по Московскому проспекту сбил «Форд Фокус».

Как накануне «Фонтанке» рассказали очевидцы, пострадавший убегал от патруля, размахивал руками и выпрыгнул на проезжую часть.