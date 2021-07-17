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Побег от патруля на Московском отправил в больницу «специального» восьмиклассника

Под колеса «Форда» на юге Петербурга попал ученик спецшколы. Подросток в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД региона 17 июля, в аварии накануне вечером пострадал молодой человек 2004 года рождения. Примерно в половине девятого его у 87 дома по Московскому проспекту сбил «Форд Фокус».

Как накануне «Фонтанке» рассказали очевидцы, пострадавший убегал от патруля, размахивал руками и выпрыгнул на проезжую часть.

17-летний юноша в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», он ученик 8-го класса спецшколы № 2 в Петергофе, подшефной городской прокуратуре.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Dima79
Честно говоря, статья это бред сумасшедшего, или обдолбыша, кто убегал, от кого, причём тут прокуратура? Кто спец? Откуда? Фонтанка в очередной раз не удивила.
266147780
От какого патруля то ? От социопатруля с ул. Фрунзе д.4 ? На каком основании они вообще за кем то гоняются ?
Neil Young
"Вряд ли уо. Не по той части "спец". По той самой. Нужно больше информации, чтобы оценить ситуацию.
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