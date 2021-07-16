Российский Минсельхоз объяснил итальянцам, что такое пармезан

Пармезан нельзя исключить из списка санкционной продукции из-за того, что это якобы безлактозный продукт, как уверяют итальянские власти. Минсельхоз РФ ответил на заявление посла Италии в России. Об этом 16 июля пишет РБК.
Дипломат Паскуале Терраччано ранее заявил, что итальянцы считают технической ошибкой попадание под санкции пармезана. По его словам, лактозы в этом сыре нет, а такие продукты не запрещены к ввозу в Россию.
В Минсельхозе в ответ ссылаются на данные Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС), согласно которым лактоза в пармезане все же присутствует.
«Институтом были предоставлены протоколы изготовления сыра «Пармиджано Реджано», на основании которых выявлено, что сбраживание лактозы в данной технологии происходит ускоренно, за 48 часов. Однако далее процесс созревания сыра идет естественным путем под действием молочнокислых микроорганизмов... Учитывая изложенное, несмотря на низкое содержание лактозы в сырах, отнесение их к специализированной безлактозной продукции не представляется возможным», — уточнили в министерстве.
Напомним, ранее российские чиновники поспорили с французами о том, что такое «шампанское».