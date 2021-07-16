Российский Минсельхоз объяснил итальянцам, что такое пармезан

Пармезан нельзя исключить из списка санкционной продукции из-за того, что это якобы безлактозный продукт, как уверяют итальянские власти. Минсельхоз РФ ответил на заявление посла Италии в России. Об этом 16 июля пишет РБК.



Дипломат Паскуале Терраччано ранее заявил, что итальянцы считают технической ошибкой попадание под санкции пармезана. По его словам, лактозы в этом сыре нет, а такие продукты не запрещены к ввозу в Россию.



В Минсельхозе в ответ ссылаются на данные Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС), согласно которым лактоза в пармезане все же присутствует.

