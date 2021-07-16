FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +26
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Крупнейший развод в истории Великобритании завершился соглашением российского миллиардера и его бывшей жены

Экс-супруги Фархад и Татьяна Ахмедова спустя 19 лет после развода пришли к бракоразводному соглашению. Об этом 16 июля пишет РБК со ссылкой на представителя российского миллиардера Яна Монка.

По его словам, Татьяна Ахмедова отказалась бороться за исполнение решения Высокого суда Лондона. Он ранее решил, что женщина должна получить 453 млн фунтов стерлингов (около 46,5 млрд рублей). По соглашению, на которое пошла Ахмедова, она получит около 150 млн фунтов стерлингов (примерно 15,4 млрд рублей). При этом, уточнил Монк, ей придется сразу выплатить «десятки миллионов фунтов стерлингов» компании Burford Capital, которая представляла ее в рамках спора.

Bloomberg пишет, что Ахмедова приняла средства в виде наличных денег и произведений искусства, а ее бывший муж сохранил права на 115-метровую девятипалубную суперяхту Luna, которая раньше принадлежала миллиардеру Роману Абрамовичу.

Бракоразводный процесс Ахмедовых стал самым дорогим в истории британских судов. Тяжба шла почти двадцать лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266084175
Вот зачем нам это преподносят? И так тошно, считаешь месячные расходы на еду и квартплату и останется ли на макдак, а тебе вот новость -кто-то делит миллиарды и, или умершего яхтособственника. Давайте про лунный трактор лучше.
Serg_I
Роман Абрамович - более умным мужиком оказался! Разводился в Москве...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний