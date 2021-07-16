Крупнейший развод в истории Великобритании завершился соглашением российского миллиардера и его бывшей жены

Экс-супруги Фархад и Татьяна Ахмедова спустя 19 лет после развода пришли к бракоразводному соглашению. Об этом 16 июля пишет РБК со ссылкой на представителя российского миллиардера Яна Монка.



По его словам, Татьяна Ахмедова отказалась бороться за исполнение решения Высокого суда Лондона. Он ранее решил, что женщина должна получить 453 млн фунтов стерлингов (около 46,5 млрд рублей). По соглашению, на которое пошла Ахмедова, она получит около 150 млн фунтов стерлингов (примерно 15,4 млрд рублей). При этом, уточнил Монк, ей придется сразу выплатить «десятки миллионов фунтов стерлингов» компании Burford Capital, которая представляла ее в рамках спора.

