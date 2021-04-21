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Крупнейший бракоразводный процесс в истории Британии закончился победой экс-супруги миллиардера Ахмедова. Судья, присуждая 453 млн, цитировала Толстого

Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова отсудила у него полмиллиарда фунтов стерлингов

В Лондоне завершился самый «дорогостоящий» в истории Британии бракоразводный процесс, который начался пять лет назад. Бывшая супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна отсудила у экс-мужа 453 миллиона фунтов стерлингов. Об этом 21 апреля сообщает The Sun.

В 2016 году после развода женщина должна была получить почти полмиллиарда (британский судья присудил Ахмедовой 41,5-процентную долю состояния Ахмедова, превышающего 1 миллиард фунтов стерлингов), но досталось ей только 5 миллионов, а экс-супруг «добровольно» не заплатил ни цента. Она утверждала, что у ее бывшего есть скрытые активы, и обвинила их 27-летнего сына, Темура Ахмедова, в том, что он покрывал отца и помогал ему в сокрытии богатства. Мать двоих детей подала в суд на своего сына, чтобы получить более 70 миллионов фунтов стерлингов и недвижимость в Москве на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов.

Сын, оказавшийся в центре крупнейшего развода в Великобритании, проиграл суд о своей роли в сокрытии активов от матери, а судья назвала его «нечестным человеком, который сделает все, чтобы помочь своему отцу». Темур Ахмедов работал со своим отцом-миллиардером Фархадом Ахмедовым, чтобы сделать «все, что он мог», чтобы помешать его матери получить определённую судом выплату за развод, заявила судья Гвиннет Ноулз в своем решении. Судья постановила, что Темур должен выплатить матери более 70 миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, Ахмедов, например, передал суперъяхту «Луна» стоимостью около 340 миллионов фунтов стерлингов и коллекцию произведений искусства стоимостью около 110 миллионов фунтов стерлингов в собственность трастов в Лихтенштейне. Попытка скрыть огромное состояние стала решающим аргументом для Высокого суда.

В своем постановлении судья Ноулз процитировала первую строчку русского романа «Анна Каренина», в которой говорится: «Все счастливые семьи похожи, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». «Приношу свои извинения Толстому, семья Ахмедовых — одна из самых несчастных, когда-либо появлявшихся в моем зале суда, — отметила судья. — Жена стала жертвой ряда схем, направленных на то, чтобы не оставить ей ни копейки богатства мужа».

Фархад Теймурович Ахмедов — российский предприниматель азербайджанского происхождения. Инвестор. В 2004–2007 гг. — представитель администрации Краснодарского края в Совете Федерации. С 6 июня 2007 года по 24 июня 2009 года — представитель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. Занимает 68-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов.

Татьяна и Фархад Ахмедовы развелись в 2000 году в России. Однако 12 лет спустя женщина, которая имеет также гражданство Великобритании, подала бракоразводный иск в английский суд. Тяжба началась после того, как Ахмедов в 2012 году продал свою долю в размере 49% в компании «Нортгаз» «Новатэку», выручив $ 1,375 млрд. Часть средств вложил в акции «Новатэка», «Лукойла», «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка и «Магнита».

В 2018 году Мосгорсуд также встал на сторону экс-супруги, отказавшись признать развод, оформленный в 2000 году в России. В марте 2019 года апелляционный суд Дубая снял арест, наложенный по иску Татьяны, с яхты Ахмедова «Луна» стоимостью порядка 330 млн фунтов стерлингов, посчитав его неправомерным. Сам бизнесмен в апреле, как писал РБК, подал к экс-супруге иск о причинении морального вреда и компенсации убытков из-за ареста судна на 115 млн фунтов. В октябре 2019 года женщина попросила суд Великобритании заморозить его активы. В ноябре 2020-го Лондонский суд санкционировал обыск у сына Ахмедова Темура, которого мать и бывшая жена бизнесмена обвинила в том, что он помогал отцу скрывать от нее активы.

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Комментарии (7)

Franklin_Delano_Roosevelt
вот и женись потом....
nikonian
Ахмедова гуляла с охранниками и водителями, соблазнила друга сына - отчего муж и решил с ней развестись. А судья тут о какой-то бедной женщине, жертве говорит. Противно.
Antipode
Такие истории навевают грустные мысли по поводу всех этих представителях народа во власти. Такие "представители-патриоты" сидели сегодня и внимали вождю который раздавал по 5 тысяч сирым и убогим. Какие мысли витали в их головах?
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