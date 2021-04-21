Крупнейший бракоразводный процесс в истории Британии закончился победой экс-супруги миллиардера Ахмедова. Судья, присуждая 453 млн, цитировала Толстого

В Лондоне завершился самый «дорогостоящий» в истории Британии бракоразводный процесс, который начался пять лет назад. Бывшая супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна отсудила у экс-мужа 453 миллиона фунтов стерлингов. Об этом 21 апреля сообщает The Sun.
В 2016 году после развода женщина должна была получить почти полмиллиарда (британский судья присудил Ахмедовой 41,5-процентную долю состояния Ахмедова, превышающего 1 миллиард фунтов стерлингов), но досталось ей только 5 миллионов, а экс-супруг «добровольно» не заплатил ни цента. Она утверждала, что у ее бывшего есть скрытые активы, и обвинила их 27-летнего сына, Темура Ахмедова, в том, что он покрывал отца и помогал ему в сокрытии богатства. Мать двоих детей подала в суд на своего сына, чтобы получить более 70 миллионов фунтов стерлингов и недвижимость в Москве на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов.
Сын, оказавшийся в центре крупнейшего развода в Великобритании, проиграл суд о своей роли в сокрытии активов от матери, а судья назвала его «нечестным человеком, который сделает все, чтобы помочь своему отцу». Темур Ахмедов работал со своим отцом-миллиардером Фархадом Ахмедовым, чтобы сделать «все, что он мог», чтобы помешать его матери получить определённую судом выплату за развод, заявила судья Гвиннет Ноулз в своем решении. Судья постановила, что Темур должен выплатить матери более 70 миллионов фунтов стерлингов.
Как отмечает издание, Ахмедов, например, передал суперъяхту «Луна» стоимостью около 340 миллионов фунтов стерлингов и коллекцию произведений искусства стоимостью около 110 миллионов фунтов стерлингов в собственность трастов в Лихтенштейне. Попытка скрыть огромное состояние стала решающим аргументом для Высокого суда.
В своем постановлении судья Ноулз процитировала первую строчку русского романа «Анна Каренина», в которой говорится: «Все счастливые семьи похожи, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». «Приношу свои извинения Толстому, семья Ахмедовых — одна из самых несчастных, когда-либо появлявшихся в моем зале суда, — отметила судья. — Жена стала жертвой ряда схем, направленных на то, чтобы не оставить ей ни копейки богатства мужа».