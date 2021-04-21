Крупнейший бракоразводный процесс в истории Британии закончился победой экс-супруги миллиардера Ахмедова. Судья, присуждая 453 млн, цитировала Толстого

В Лондоне завершился самый «дорогостоящий» в истории Британии бракоразводный процесс, который начался пять лет назад. Бывшая супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна отсудила у экс-мужа 453 миллиона фунтов стерлингов. Об этом 21 апреля сообщает The Sun.

В 2016 году после развода женщина должна была получить почти полмиллиарда (британский судья присудил Ахмедовой 41,5-процентную долю состояния Ахмедова, превышающего 1 миллиард фунтов стерлингов), но досталось ей только 5 миллионов, а экс-супруг «добровольно» не заплатил ни цента. Она утверждала, что у ее бывшего есть скрытые активы, и обвинила их 27-летнего сына, Темура Ахмедова, в том, что он покрывал отца и помогал ему в сокрытии богатства. Мать двоих детей подала в суд на своего сына, чтобы получить более 70 миллионов фунтов стерлингов и недвижимость в Москве на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов.

