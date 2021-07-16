«Крупные строительные организации пока имеют право принять иностранных рабочих, потому что есть алгоритм, по которому ввозится иностранная рабочая сила. И они готовы финансировать вакцинирование сотрудников», — цитирует министра «Интерфакс».
В Москве вакцинация мигрантов началась в конце июня, в Петербурге — начнется в скором времени. Смольный закупает для 200 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Этого хватит на то, чтобы вакцинировать примерно половину легальных иностранных работников в городе. Заявки от работодателей принимают на электронную почту Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма до 20 июня.
Минстрой: Крупные застройщики готовы оплатить вакцинацию мигрантов
Строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса для своих иностранных рабочих. Об этом 16 июля журналистам заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Крупные строительные организации пока имеют право принять иностранных рабочих, потому что есть алгоритм, по которому ввозится иностранная рабочая сила. И они готовы финансировать вакцинирование сотрудников», — цитирует министра «Интерфакс».