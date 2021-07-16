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На выходных петербуржцам вновь грозят аномальной жарой

МЧС предупреждает о продолжении аномальной жары 17–18 июля

В выходные в Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС по городу предупреждает об аномально жаркой погоде 17–18 июля.

Как уточнили в ведомстве спасателей 16 июля, отклонение среднесуточной температуры воздуха в Петербурге по-прежнему составляет 7 градусов и выше климатической нормы.

Ранее «Фонтанка» писала об очередном штормовом предупреждении, которое ГУ МЧС выпустило со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 16 июля начиная с 13–16 часов в окрестностях Петербурга местами ожидаются ливни, град и грозы с кратковременным усилением ветра до 15–18 м/с. В самом же городе, судя по всему, опять будет максимально сухо.

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Комментарии (3)

Noisymouse
"Сжечь ведьму!"... тьфу - этих "предсказателей погоды". Это из-за них все, стопудово...
266081655
Ананасы уже можно выращивать....
Fenomen
Максимально парно и запарно.
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