На выходных петербуржцам вновь грозят аномальной жарой

Как уточнили в ведомстве спасателей 16 июля, отклонение среднесуточной температуры воздуха в Петербурге по-прежнему составляет 7 градусов и выше климатической нормы.
Ранее «Фонтанка» писала об очередном штормовом предупреждении, которое ГУ МЧС выпустило со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 16 июля начиная с 13–16 часов в окрестностях Петербурга местами ожидаются ливни, град и грозы с кратковременным усилением ветра до 15–18 м/с. В самом же городе, судя по всему, опять будет максимально сухо.