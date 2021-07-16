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Нужен ливень — поезжай во Мгу. Тучи взяли Петербург в кольцо

В некоторых районах Ленобласти обещают дожди и град

ГУ МЧС по Ленобласти снова грозит грозой, но петербуржцам ждать дождя, похоже, ещё долго.

Очередное штормовое предупреждение выпустило управление со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 16 июля начиная с 13–16 часов в регионе местами ожидаются ливни, град, грозы с кратковременным усилением ветра до 15–18 м/с.

УГМС не врёт, подтверждает «Яндекс». Карта погоды демонстрирует много туч, они практически окружили Петербург кольцом, в районе Киришей и Любани гремят грозы, но в самом городе сухо.

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Нормальных осадков в Северной столице, по прогнозам синоптиков, не будет как минимум до воскресенья. В ожидании можно посмотреть, как было вчера на КАД в районе Новоселья.

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Комментарии (1)

hedgehog_
кольцо выглядит не так. посмотрите в учебнике
тучки с востока и юго-востока. и уходят от города
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