Очередное штормовое предупреждение выпустило управление со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 16 июля начиная с 13–16 часов в регионе местами ожидаются ливни, град, грозы с кратковременным усилением ветра до 15–18 м/с.



УГМС не врёт, подтверждает «Яндекс». Карта погоды демонстрирует много туч, они практически окружили Петербург кольцом, в районе Киришей и Любани гремят грозы, но в самом городе сухо.

