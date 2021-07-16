В ВОЗ не берутся прогнозировать сроки окончания пандемии COVID-19

О том, что сроки завершения пандемии COVID-19 зависят от совместной работы и использования всех возможных средств, 16 июля заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер, выступая на брифинге в Женеве.
«Что касается сроков завершения пандемии <...> генеральный директор ВОЗ и все другие представители руководства неоднократно заявляли, что завершение пандемии — в наших руках, и мы можем достичь этого быстро, если все будем работать вместе и использовать все имеющиеся меры», — приводит слова Линдмайера ТАСС.
Он сообщил, что вакцины — лишь часть пакета мер по борьбе с пандемией, куда также входят ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарных ограничений.
Ранее «Фонтанка» писала, что 14 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире. По его словам, уже четыре недели подряд на планете увеличивается количество заболевших и умерших. Основной причиной роста заболеваемости в организации считают дельта-штамм.
В России за последние сутки было выявлено 25 704 новых случая COVID-19. Из них в Петербурге — 1 948.