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В ВОЗ не берутся прогнозировать сроки окончания пандемии COVID-19

По мнению специалистов, победить коронавирус можно благодаря вакцинации, ношению масок и соблюдению дистанции.

О том, что сроки завершения пандемии COVID-19 зависят от совместной работы и использования всех возможных средств, 16 июля заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер, выступая на брифинге в Женеве.

«Что касается сроков завершения пандемии <...> генеральный директор ВОЗ и все другие представители руководства неоднократно заявляли, что завершение пандемии — в наших руках, и мы можем достичь этого быстро, если все будем работать вместе и использовать все имеющиеся меры», — приводит слова Линдмайера ТАСС.

Он сообщил, что вакцины — лишь часть пакета мер по борьбе с пандемией, куда также входят ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарных ограничений.

Ранее «Фонтанка» писала, что 14 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире. По его словам, уже четыре недели подряд на планете увеличивается количество заболевших и умерших. Основной причиной роста заболеваемости в организации считают дельта-штамм.

В России за последние сутки было выявлено 25 704 новых случая COVID-19. Из них в Петербурге — 1 948.

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Комментарии (10)

DAE
Конечно не берутся. Такие бабки сыпятся.
Как только прекратить финансировать этих дармоедов, так сразу вся эта «пандемия» и закончится.
Grib
Закрытие границ, регионов, выход из дома строго по необходимости с получением разрешения на это, на работу допускаются только вакцинированные. Сроки за пропаганду антиваксерства, и распространение фейковой информации. Вакцинация принудительная со штрафами за отказ в размере полугодового заработка+вакцинация с применением силы. Через пол-года год будем вспоминать как о страшном сне...
266081655
ВОЗ себя давно дискредитировала... На содержании компартии Китая...
Дармоеды....
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