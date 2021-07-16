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В Петербурге полиция остановила «Ниву» с примотанным к капоту человеком

Желание снять забавное видео обернулось для петербуржцев общением со стражами порядка. Владелец авто утверждает, что за рулем был не он.

«Ниву» с примотанным к капоту человеком остановили полицейские 16 июля на автомойке. Последствия нарушения ПДД опубликовал в Instagram автор ролика.

Молодые люди, видимо, решили повторить трюк блогера Литвина, примотавшего человека плёнкой к вертолету, однако в их распоряжении была только «Нива».

instagram.com/ya.gasanov00

Мы связались с 21-летним Кареном — владельцем «Нивы» из видео. Он подтвердил, что автомобиль зарегистрирован на него, но утверждает, что за рулем его не было.

«Даже не знаю, кто это делал. Меня не было в городе», — отметил он, добавив, что машина обычно стоит с ключами в замке — бери, кто хочет.

При этом налицо путаница в показаниях. Молодой человек сам сказал, что автомобиль был остановлен на мойке. На вопрос: «По какому району катались?» — ответил: «Не скажу». А причину интереса правоохранителей объяснил прямо — «потому что так ездить нельзя».

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Комментарии (5)

asgard
ДБЛ Б..
Ingria
тот случай, когда жаль, что закон Дарвина не сработал
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