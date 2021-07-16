Молодые люди, видимо, решили повторить трюк блогера Литвина, примотавшего человека плёнкой к вертолету, однако в их распоряжении была только «Нива».

«Ниву» с примотанным к капоту человеком остановили полицейские 16 июля на автомойке. Последствия нарушения ПДД опубликовал в Instagram автор ролика.

Мы связались с 21-летним Кареном — владельцем «Нивы» из видео. Он подтвердил, что автомобиль зарегистрирован на него, но утверждает, что за рулем его не было.



«Даже не знаю, кто это делал. Меня не было в городе», — отметил он, добавив, что машина обычно стоит с ключами в замке — бери, кто хочет.

