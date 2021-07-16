На Софийской улице неподалёку от пересечения с проспектом Славы грузовик заехал под длинномер, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Глядя на повреждения грузовика, сложно поверить, что водитель выжил, но это так. «Проезжал ночью мимо этого ДТП, заочно уже помянул водителя, так как вживую там вообще жёстко казалось», — рассказывает Александр.
«Фонтанке» стали известны подробности ДТП. По предварительным данным, 16 июля около 1:40 у дома 59/2 по Софийской улице 26-летний мужчина на «Мерседесе» столкнулся с автомобилем «Вольво». Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.