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«Заочно уже помянул водителя»: в Петербурге один грузовик влетел под другой, кабины больше нет

Водитель тяжело пострадал в ДТП с грузовиками на Софийской

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью во Фрунзенском районе Петербурга.

На Софийской улице неподалёку от пересечения с проспектом Славы грузовик заехал под длинномер, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Глядя на повреждения грузовика, сложно поверить, что водитель выжил, но это так. «Проезжал ночью мимо этого ДТП, заочно уже помянул водителя, так как вживую там вообще жёстко казалось», — рассказывает Александр.

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«Фонтанке» стали известны подробности ДТП. По предварительным данным, 16 июля около 1:40 у дома 59/2 по Софийской улице 26-летний мужчина на «Мерседесе» столкнулся с автомобилем «Вольво». Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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