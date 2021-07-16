Россиянам разрешат пользоваться старым паспортом вплоть до получения нового

Как сообщает пресс-служба правительства России 16 июля, в стране изменятся правила выдачи паспортов.



Согласно действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как он становится недействительным. На время оформления нового документа человеку выдается временное удостоверение, но это сулит некоторые неудобства, например, он не сможет взять кредит или зарегистрироваться на Госуслугах.



По новому постановлению старые паспорта будут оставаться действительными до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после достижения человеком 20 или 45 лет. Теперь россиянам не придется экстренно переоформлять документ после дня рождения.

