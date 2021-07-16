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Россиянам разрешат пользоваться старым паспортом вплоть до получения нового

Раньше на период оформления документа выдавали временное удостоверение, но с ним нельзя взять кредит или зарегистрироваться на Госуслугах.

Как сообщает пресс-служба правительства России 16 июля, в стране изменятся правила выдачи паспортов.

Согласно действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как он становится недействительным. На время оформления нового документа человеку выдается временное удостоверение, но это сулит некоторые неудобства, например, он не сможет взять кредит или зарегистрироваться на Госуслугах.

По новому постановлению старые паспорта будут оставаться действительными до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после достижения человеком 20 или 45 лет. Теперь россиянам не придется экстренно переоформлять документ после дня рождения.

Кроме того, граждане, достигшие 14 лет, смогут подать документы на получение нового паспорта в течение 90 дней, а не 30, как было раньше.

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Комментарии (1)

alexadmin
Ну хоть что-то решили по-людски сделать...
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