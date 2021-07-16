В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснили всплеск заболеваемости COVID-19

«В настоящее время в мире, и в России в том числе, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — цитирует ТАСС Горелова 16 июля.

Подъём заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма. Такую версию выдвинул заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Уровень заболеваемости будет оставаться высоким ещё довольно долго. «Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — отметил учёный.



Только после этого начнётся постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», — отметил он.



На днях ВОЗ признала, что мир вступил в третью волну пандемии COVID-19.

