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В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснили всплеск заболеваемости COVID-19

Подъём заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма. Такую версию выдвинул заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время в мире, и в России в том числе, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — цитирует ТАСС Горелова 16 июля.

Уровень заболеваемости будет оставаться высоким ещё довольно долго. «Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — отметил учёный.

Только после этого начнётся постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», — отметил он.

На днях ВОЗ признала, что мир вступил в третью волну пандемии COVID-19.

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Комментарии (6)

Софья Рафаиловна
алые паруса, тусня футбольная - не?
alex261691
А никто из властных структур не хочет объяснить причины сокращения количества медицинских учреждений?
Агроном аэродрома
Вроде как штамм в сентябре "выбирать" будем. Да и вряд-ли он сменится. :))
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