Под Сосновым Бором, в садоводстве Смолокурка, второй день продолжают тушить лесной пожар. Об этом 15 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.
«На данный момент открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов тления лесной подстилки, проведена опашка места пожара. К ликвидации также привлечена инженерная техника и пожарный поезд», — уточнили в МЧС. В тушении возгорания принимают участие 50 спасателей и 11 единиц техники.
ГУ МЧС по Ленобласти
В ведомстве подчеркнули, что тление происходит «вдалеке от промышленных предприятий и объектов экономики, угрозы населенным пунктам и имуществу граждан нет». Однако из-за частичного задымления в городе Сосновый Бор проводят мониторинг воздуха. Как писал 47news, местные жители жаловались на то, что ночью им было тяжело дышать из-за дыма. «Фонтанка» сообщала, что пожар начался накануне вечером.