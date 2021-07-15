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В МЧС показали, как второй день тушат пожар неподалеку от ЛАЭС под Петербургом

Под Сосновым Бором, в садоводстве Смолокурка, второй день продолжают тушить лесной пожар. Об этом 15 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На данный момент открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов тления лесной подстилки, проведена опашка места пожара. К ликвидации также привлечена инженерная техника и пожарный поезд», — уточнили в МЧС. В тушении возгорания принимают участие 50 спасателей и 11 единиц техники.

ГУ МЧС по Ленобласти

В ведомстве подчеркнули, что тление происходит «вдалеке от промышленных предприятий и объектов экономики, угрозы населенным пунктам и имуществу граждан нет». Однако из-за частичного задымления в городе Сосновый Бор проводят мониторинг воздуха. Как писал 47news, местные жители жаловались на то, что ночью им было тяжело дышать из-за дыма. «Фонтанка» сообщала, что пожар начался накануне вечером.

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Комментарии (2)

chip1
Вы там лучше тушите! А то вся вакцинация коту под хвост!
Агроном аэродрома
"в городе Сосновый Бор проводят мониторинг воздуха" - а смысл, ну кроме отчётности, в т.ч. финансовой? Онеж никогда ничего не находят..
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