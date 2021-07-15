Под Сосновым Бором, в садоводстве Смолокурка, второй день продолжают тушить лесной пожар. Об этом 15 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.



«На данный момент открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов тления лесной подстилки, проведена опашка места пожара. К ликвидации также привлечена инженерная техника и пожарный поезд», — уточнили в МЧС. В тушении возгорания принимают участие 50 спасателей и 11 единиц техники.