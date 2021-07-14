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Под Сосновым Бором горят 2 тысячи квадратных метров леса. Петербуржцев спасает направление ветра

Возле ЛАЭС под Петербургом горит лесополоса

Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Сосновоборском городском поселении Ленинградской области. Об этом 14 июля пишет 47news.

Как сообщили в областном МЧС, заявка о возгорании поступила в ведомство незадолго до половины пятого часа вечера. Два расчёта пожарно-спасательной части выехали к коттеджному посёлку Смолокурка.

По предварительной информации, в лесопарковой зоне пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров. В тушении задействованы восемь сотрудников.

В соцсетях жители рассказывают, что наблюдают дым весь день и радуются направлению ветра. «Хорошо хоть ветер не в сторону города. Иначе всё Заречье задохнётся», — пишет Влада.

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Комментарии (1)

spb305
0,2 гектара? Не впечатляет!
2 тысячи квадратных метров- дохрена горит! Хорошо, что ветер не к Питеру, задохнулись бы!
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