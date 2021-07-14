Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Сосновоборском городском поселении Ленинградской области. Об этом 14 июля пишет 47news.



Как сообщили в областном МЧС, заявка о возгорании поступила в ведомство незадолго до половины пятого часа вечера. Два расчёта пожарно-спасательной части выехали к коттеджному посёлку Смолокурка.



По предварительной информации, в лесопарковой зоне пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров. В тушении задействованы восемь сотрудников.



В соцсетях жители рассказывают, что наблюдают дым весь день и радуются направлению ветра. «Хорошо хоть ветер не в сторону города. Иначе всё Заречье задохнётся», — пишет Влада.